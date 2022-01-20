 علاء عبدالعال يعلن قائمة إيسترن كومباني لمواجهة الاتحاد السكندري - بوابة الشروق
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علاء عبدالعال يعلن قائمة إيسترن كومباني لمواجهة الاتحاد السكندري

تصوير : إسلام صفوت
تصوير : إسلام صفوت
شريف أبوحمد
نشر في: الأربعاء 19 يناير 2022 - 11:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 يناير 2022 - 11:51 م

اختار علاء عبد العال المدير الفني لنادي إيسترن كومباني 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم الاربعاء ، بأحد فنادق القاهرة إستعدادا لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها غدا الخميس في الثانية والنصف مساءً بستاد بتروسبورت ، ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر كأس رابطة الأندية المحترفة 

وجاءت القائمة على النحو التالي :

حراسة المرمى :أحمد بوسكا، عماد حمدي

خط الدفاع:كمال أبو الفتوح -محمد صالح -أحمد عبد الموجود (جوده)  - خالد مصطفى  - صابر الشيمي - الحسني طه – بنچامين

خط الوسط: أحمد ابو بكر (موكشا)-محمد علي بن مصطفى(طرابلسي) - مصطفى فريد - أحمد تمساح - أحمد حمزة (حمزاوي)- محمد ناصر مودي- يوسف مجدي عبد الغني  

خط الهجوم: فراس بن عايفية -أحمد أمين (أوفا) - احمد السعيد (متعب)- محمد حسن


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