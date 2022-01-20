علاء عبدالعال يعلن قائمة إيسترن كومباني لمواجهة الاتحاد السكندري

اختار علاء عبد العال المدير الفني لنادي إيسترن كومباني 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم الاربعاء ، بأحد فنادق القاهرة إستعدادا لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها غدا الخميس في الثانية والنصف مساءً بستاد بتروسبورت ، ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر كأس رابطة الأندية المحترفة

وجاءت القائمة على النحو التالي :

حراسة المرمى :أحمد بوسكا، عماد حمدي

خط الدفاع:كمال أبو الفتوح -محمد صالح -أحمد عبد الموجود (جوده) - خالد مصطفى - صابر الشيمي - الحسني طه – بنچامين

خط الوسط: أحمد ابو بكر (موكشا)-محمد علي بن مصطفى(طرابلسي) - مصطفى فريد - أحمد تمساح - أحمد حمزة (حمزاوي)- محمد ناصر مودي- يوسف مجدي عبد الغني

خط الهجوم: فراس بن عايفية -أحمد أمين (أوفا) - احمد السعيد (متعب)- محمد حسن