محافظ المنوفية يُسلم مساعدات مالية ومواد غذائية وبطاطين لأكثر من 40 حالة

التقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، عددا من الحالات الإنسانية، ضمن سلسلة لقاءات رد الجميل التي يحرص محافظ المنوفية علي عقدها بصفة دورية ومستمرة من أجل المساهمة في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك بحضور نائبه محمد موسي واللواء عماد يوسف السكرتير العام واللواء عمر إدريس السكرتير العام المساعد للمحافظة، مديري مديريات التموين والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة، ووكيلة مديرية الصحة بالمنوفية.

في بداية اللقاء، سلم محافظ المنوفية، مساعدات مالية لعدد 43 حالة إنسانية بقيمة ما يقرب من 250 ألف جنيه، بالإضافة إلى توزيع شنط مواد غذائية ولحوم تساعدهم علي متطلبات حياتهم نظراً لظروفهم المعيشية، وكذا تسليمهم بطاطين الشتاء لحمايتهم من برد الشتاء القارص، معرباً عن سعادته بعقد تلك اللقاءات وتواجده بينهم.

وأكد على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لذوى الظروف الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة والاستماع إلى مطالبهم وبحث الحلول المناسبة لها

وخلال لقائه واستماعه للحالات الإنسانية.

سلم محافظ المنوفية عدد 2 كرسي كهربائي لطفلين أحدهما يعاني من ضمور بالمخ وغير قادر على الحركة، والآخر مريض بشلل ويعاني بضمور شديد بعضلات الطرفين السفليين.

كما كلف المحافظ وكيل مديرية الصحة بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة للحالات فوراًَ، واصطحاب جميع الحالات التي تعاني من ظروف صحية سيئة وتوقيع الكشف الطبي وعمل كافة الفحوصات الشاملة اللازمة لهم فوراً وإعداد تقرير مفصل بذلك والعرض عليه.

كما وجه المحافظ مدير مديرية القوي العاملة بتوفير فرص عمل مناسبة بالقطاع الخاص لشابين، أحدهما من ناحية الراهب بشبين الكوم، والآخر من مدينة سرس الليان؛ لتوفير مصدر رزق ثابت لهم وتحسين مستوى معيشتهم.

كما كلف المحافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعي بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لمواطنين، أحدهما يعول طفل من ذوي الهمم ويعاني بضعف بالعضلات، ومواطنة مسنة مريضة بداء الفيل وتعاني من عدم القدرة على الحركة.

كما وجه المحافظ ببحث حالة مواطن يعول 5 أبناء، ويعاني آلاما أسفل الظهر ويتضرر من عدم القدرة على سداد رسوم التصالح على مخالفات البناء.

فيما وجه مدير مديرية التموين باتخاذ الاجراءات اللازمة لمواطن من ناحية صفط جدام بمركز تلا يعاني من ورم خبيث، ويتضرر من تأخر صرف السلع التموينية الخاصة به.

كما شمل اللقاء صرف مساعدات مالية لـ4 مواطنين من مركز الباجور، بينهم مواطنة من ناحية إسطنها لديها إبنه تعاني من ضعف شديد بالعضلات وعدم القدرة على الحركة، ومواطنة من ناحية كفر الباجور تبلغ من العمر 26 عاماً تعول ابنه مريضة بضمور بالمخ وتعاني من ظروف معيشية صعبة، ومواطن مسن يعول إبنه مريضة بورم سرطاني، ومواطن من ناحية كوم الضبع يعول ابنه مريضة بالسرطان.

كما تضمن اللقاء صرف مساعدات مالية لـ6 مواطنين من مركز منوف وهم مواطنان من ناحية غمرين أحدهم يعول ابن يعاني من استسقاء بالمخ، والآخر يعاني بضمور بعضلات الطرفين السفليين وضعف في الحركة، ومواطن آخر من ناحية سدود يعاني من انسداد مزمن بالوريد الأجوف السفلي ويحتاج إلى نقل دم بصورة متكررة، ومواطنين من كفر فيشا أحدهم يعاني من مرض فشل كلوي مزمن، والآخر يعاني من التهاب وصديد بالعظام

، وشاب من ناحية صنصفط يعاني بشلل الأطراف وعدم القدرة علي الحركة ، وشاب من مدينة سرس الليان يعاني من مرض شلل الأطفال وضمور بالعضلات.

كما تم صرف مساعدات مالية لمواطنين من مركز أشمون أحدهم يعول 3 أبناء ويعاني من كسر بعظام الوجه إثر تعرضه لحادث أليم، وآخر يعول 3 أبناء ويعاني بجلطة بالأوردة العميقة بالطرف السفلي، ومسن من ناحية طوخ طنبشا ببركة السبع يعول اثنين من الأبناء من ذوي الهمم، ومواطن من ناحية نادر بالشهداء أعزب ويعول والدته المريضة بإعاقة حركية وشقيقته الكفيفة، ومواطنة من مركز تلا لديها ابنة مريضة بالسرطان وتعاني ضمورا بالعصب البصري، ومواطن من ناحية كفر داوود بالسادات يعاني من فشل كلوي.

وخلال اللقاء، أعرب المواطنون عن سعادتهم البالغة علي تلك اللمسة الإنسانية من محافظ المنوفية وحرصه واهتمامه على الاستماع إلى مطالبهم ورفع جزء من المعاناة عن كاهلهم.

ومن المقرر أن سيقوم محافظ المنوفية غداً بتسليم (80) كرسي متحرك كهربائي لعدد من الحالات إنسانية من ذوي الهمم بقيمة مالية ما يقرب من "مليون و500 ألف جنيه" في لقاء هو الأكبر من نوعه ضمن سلسلة لقاءات رد الجميل وذلك من أجل تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم؛ تفعيلاً لدعم مبدأ التكافل الاجتماعي ودعم العلاقات الإنسانية.