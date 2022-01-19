المفوضية الأوربية تحجب أموالا عن بولندا لعدم دفعها غرامة على منجم للفحم

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إنها ستبقي على ملايين اليورو من أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة لبولندا بسبب عدم دفع وارسو غرامة فرضتها عليها محكمة فيما يتعلق بمنجم "تورو" للفحم".

وفي أعقاب انتهاء مهلة للتحرك من أجل تلبية دعوة لدفع الغرامة تم توجيهها في نوفمبر، ستحدد المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، المبلغ الذي سيتم اقتطاعه، حسبما قال المتحدث باسم المفوضية بالازس أوجفاري في بروكسل.

وقال المتحدث للصحفيين إنه سيتم إخطار السلطات البولندية ومنحها 10 أيام للرد قبل أن تقوم المفوضية بتنفيذ تلك الخطوة.

وكانت محكمة العدل الأوروبية أمرت بولندا في سبتمبر بدفع 500 ألف يورو (567 ألف دولار) يوميا، بسبب عدم إيقاف الحكومة العمل بمنجم الفحم رغم صدور أوامر لها للقيام بذلك. وقد وصلت المبالغ التي يتعين على بولندا دفعها حتى الآن إلى 60 مليون يورو.

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