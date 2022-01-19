العمل الدولية: أفغانستان فقدت نصف مليون وظيفة خلال استيلاء طالبان على الحكم

فقدت أفغانستان أكثر من نصف مليون وظيفة بعد أن استولت حركة طالبان على الحكم، كما أنه من المتوقع أن ترفع الأزمة الاقتصادية التي اعقبت السيطرة على الحكم العدد إلى أكثر من 900 ألف وظيفة بحلول منتصف هذا العام، بحسب ما ذكرته منظمة العمل الدولية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المنظمة القول في بيان اليوم الأربعاء، إن التوظيف خلال الربع الثالث من العام الماضي تراجع بنسبة 8%، مما يعكس عدد العاملين الذين فقدوا أعمالهم في ظل الغموض الاقتصادي الذي يحيط بالبلاد.

وأوضحت المنظمة أن النساء كن الأكثر تضررا، حيث تراجعت مستويات التوظيف بينهن بنسبة 16% على الأقل.

وقال رامين بيهزاد، كبير المنسقين بالمنظمة لشؤون أفغانستان" الوضع في أفغانستان صعب".

وأضاف" على الرغم من أن الأولوية هى الإيفاء بالاحتياجات الانسانية الضرورية، فإن التعافي الدائم والشامل سوف يعتمد على توفر فرص عمل ومعيشة وخدمات ملائمة للمواطنين والمجتمعات".

وأدت أزمة الوظائف لزيادة مشاكل الاقتصاد في أفغانستان منذ سيطرة طالبان على السلطة في منتصف أغسطس الماضي.

وتقدر الأمم المتحدة، أن أكثر من نصف السكان البالغ عددهم 40 مليون نسمة يواجهون الجوع الحاد، في حين يواجه مليون طفل خطر الموت بسبب ظروف الطقس القارص.

ويمكن أن يعيش نحو 97% من تعداد سكان البلاد في الفقر بحلول منتصف العام الجاري، مقارنة بـ 72% خلال عام 2020.