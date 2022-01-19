 تحرير 10 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بالسنطة - بوابة الشروق
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تحرير 10 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بالسنطة

كتب- علاءشبل:
نشر في: الأربعاء 19 يناير 2022 - 2:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 يناير 2022 - 2:55 م
تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية،اليوم الأربعاء، من تحرير 10 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز السنطة.

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز السنطة، وحررت 10 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.

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