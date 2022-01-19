 ميناء الإسكندرية: نشاط في حركة السفن والحاويات وتداول البضائع - بوابة الشروق
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ميناء الإسكندرية: نشاط في حركة السفن والحاويات وتداول البضائع


نشر في: الأربعاء 19 يناير 2022 - 1:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 يناير 2022 - 1:21 م

شهدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطا ملحوظا في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الـ 48 ساعة الماضية، حيث بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بميناءي الإسكندرية والدخيلة 219 طنا، وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 2137 حاوية مكافئة.

‏وقال المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أحمد بريقع ‏ - في بيان - إن إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة بلغت 51 سفينة، كما بلغ عدد السفن التي تباشر حاليا عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة 30 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

في السياق ذاته، شدد رئيس مجلس إدارة ميناء الإسكندرية، الربان طارق شاهين على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، والتنبيه على ضرورة الالتزام بالمعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

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