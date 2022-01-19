صدر عن دار الشروق حديثا كتاب "الخروج عن النص من جديد"، للدكتور محمد طه، ومن المقرر أن يشارك الكتاب ضمن إصدارات الدار في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53 لعام 2022.

وجاء في الكتاب: فيه ميراث بيتم توزيعه وقت الولادة.. بمجرد ما حضرتك تتولد.. بتبدأ فى استلام تركة ثقيلة وممتدة من كل أجيال أسرتك، دول يسلِّموك مخاوفهم.. ودول يسلِّموك نقط ضعفهم.. ودول يسلِّموك نصوص حياتية مُعدة مسبقًا.. إحنا محتاجين نقف وقفة حاسمة وجادة.. نراجع فيها كل ما تسلمناه.. محتاجين نخرج عن النص.. ونبدأ في الكتابة من جديد.. بأقلامنا نحن.

تم نشر كتاب (الخروج عن النص) عام 2015، وعقب مرور السنوات الست الماضية، تحول كتاب (الخروج عن النص) الأصلي إلى الباب الأول في هذا الكتاب، والذى يحمل الباب الثاني منه اسم (العودة إلى الحياة)، والمكون من اثنا عشر فصلًا جديدًا.

ويأتي في الباب الأول (الخروج عن النص)، ما الذي تعنيه: الحدود النفسية، وكيف تتعرف على نفسك الحقيقية وتميزها عن المزيفة،ولماذا نكرر أخطاء عدة في هذا السياق، كما نكتشف خلال الفصل الأول، كيف نعيش "نصف حياة"، وماهي الأدوار التي نلعبها في سيناريوهات حياتنا، وماهو أقوى سلاح في تاريخ البشرية.

أما الباب الثاني وعنوانه: (العودة إلى الحياة).. يتحدث الكاتب محمد طه، عن الصوت الداخلى الذي يكون بداخل كل منا، ويرسل إلينا رسائل تفسد علينا طعم الحياة، حيث يستعرض الكاتب بالأمثلة بعض القرارات التي يتم اتخاذها أثناء فترة الصغير، والتي تتغير معها حياتنا إلى الأبد.

كما يتناول الكاتب مجموعة من الأفكار كالخوف والهجر والوحدة والانتحار، وماتأثيرهم على حياة أصحابهم.