أعلنت وزارة الثقافة، إجراءات دخول الزوار والجمهور خلال أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب، وخطوات التسجيل لشراء تذكرة زيارة المعرض في دورته الـ53، والذي يقام في الفترة من ٢٦ يناير الجاري وحتى ٧ فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتتضمن الإجراءات كل من:

• سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات

• خطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة على الرابط الخاص بالموقع www.cairobookfair.gebo.gov.eg أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث جوجل، ويتبعها الضغط على خيار احجز تذكرتك، ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة: الاسم- رقم الهاتف- البريد الإلكتروني- العمر- الجنسية- النوع، وحتى الحصول على تذكرة الزيارة؛ حيث يتم بعد الانتهاء من عملية التسجيل إرسال نسخة من التذكرة في رسالة نصية على واتساب للرقم المسجل، ونسخة أخرى على البريد الإلكتروني تحتوي على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة.

يذكر أنّ شخصية المعرض هذا العام هي الكاتب يحيى حقى «شخصية المعرض»، والكاتب عبد التواب يوسف «شخصية معرض كتاب الأطفال»، وذلك وفق ما أعلنته وزارة الثقافة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.