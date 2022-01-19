المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن يبدأ جولة تشمل عواصم خليجية ولندن

بدأ المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، الأربعاء، جولة تشمل عواصم خليجية، والعاصمة البريطانية لندن، بحسب وزارة الخارجية الأميركية.

وقالت الوزارة، إن الجولة تهدف إلى "تنشيط جهود السلام والضغط من أجل وقف التصعيد ومعالجة الأزمات الإنسانية

والاقتصادية الأليمة في اليمن"، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء

من جهة أخرى، أعلن التحالف العربي في اليمن، الأربعاء، أنه نفذ 19 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال التحالف، في بيان، إن الاستهدافات أسفرت عن تدمير 11 آلية عسكرية، وألحقت بالحوثييين خسائر بشرية تجاوزت 90 عنصراً.