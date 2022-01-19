انفجارات عنيفة في صنعاء إثر سلسلة غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف

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هزت انفجارات عنيفة اليوم الأربعاء العاصمة صنعاء إثر سلسلة غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية على مناطق متفرقة.

وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن مقاتلات التحالف شنت نحو 15 غارة جوية على مناطق متفرقة في صنعاء من بينها جبلا عطان، والنهدين، وبالقرب من الأكاديمية العسكرية بمنطقة الجراف ومنطقة جربان بمديرية سنحان وقاعدة الديلمي الجوية العسكرية.

وأضافت المصادر، أن أعمدة الدخان وألسنة اللهب تصاعدت من المواقع المستهدفة، دون معرفة الخسائر التي خلفها القصف.

وأشارت إلى أن مقاتلات التحالف لا تزال مستمرة في التحليق على أجواء صنعاء بشكل مكثف.

من جانبه قال التحالف، إن "عملية الاستجابة للتهديد(في إشارة إلى الحوثيين) مستمرة لحماية المدنيين والأعيان المدنية".

وأوضح أنه نفذ "ضربات جوية لمعاقل ومعسكرات المليشيا الحوثية بالعاصمة صنعاء".

ومنذ أمس الثلاثاء، كثفت مقاتلات التحالف ضرباتها الجوية على صنعاء، بعد إعلان الحوثيين استهداف العمق الإماراتي بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.