مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

تقدم بوابة «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 19/1/2022 والقنوات الناقلة لها في الملاعب الأوروبية والأفريقية، وفي مقدمتها مواجهة مصر والسودان في ختام دور المجموعات للمجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية في الكاميرون 2021.
مباريات كأس الأمم الأفريقية
مصر X السودان – 9 مساء - beIN Sports HD 1 Max
غينيا بيساو X نيجيريا – 9 مساء - beIN Sports HD 2 Max
مباريات الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي X توتنهام – 9.30 مساء
برينتفورد X مانشستر يونايتد – 10 مساء
مباريات الدوري الإسباني
سيلتا فيجو X أوساسونا – 8 مساء
فالنسيا X إشبيلية – 10.30 مساء - beIN Sports Connect
مباريات الدوري الفرنسي
كليرمون فوت X ستراسبورج – 8 مساء
ليل X لوريان – 8 مساء
مونبلييه X تروا – 8 مساء
مباريات الدوري التركي
قيصري سبور X إسطنبول باشاك شهير – 4 عصرا
فنربخشة X ألتاي – 7 مساء
مباريات كأس إيطاليا
ساسولو X كالياري – 6.30 مساء - Italia 1
إنتر ميلان X إمبولي – 10 مساء - canale 5 italia
مباريات كأس ملك إسبانيا
ريال سوسيداد X أتلتيكو مدريد – 10 مساء