مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

تقدم بوابة «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 19/1/2022 والقنوات الناقلة لها في الملاعب الأوروبية والأفريقية، وفي مقدمتها مواجهة مصر والسودان في ختام دور المجموعات للمجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية في الكاميرون 2021.

مباريات كأس الأمم الأفريقية

مصر X السودان – 9 مساء - beIN Sports HD 1 Max

غينيا بيساو X نيجيريا – 9 مساء - beIN Sports HD 2 Max

مباريات الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي X توتنهام – 9.30 مساء

برينتفورد X مانشستر يونايتد – 10 مساء

مباريات الدوري الإسباني

سيلتا فيجو X أوساسونا – 8 مساء

فالنسيا X إشبيلية – 10.30 مساء - beIN Sports Connect

مباريات الدوري الفرنسي

كليرمون فوت X ستراسبورج – 8 مساء

ليل X لوريان – 8 مساء

مونبلييه X تروا – 8 مساء

مباريات الدوري التركي

قيصري سبور X إسطنبول باشاك شهير – 4 عصرا

فنربخشة X ألتاي – 7 مساء

مباريات كأس إيطاليا

ساسولو X كالياري – 6.30 مساء - Italia 1

إنتر ميلان X إمبولي – 10 مساء - canale 5 italia

مباريات كأس ملك إسبانيا

ريال سوسيداد X أتلتيكو مدريد – 10 مساء