التحالف العربي يعلن تنفيذ ضربات جوية على معاقل ومعسكرات للحوثيين بالعاصمة اليمنية

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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، ليل الثلاثاء/الأربعاء عن تنفيذ ضربات جوية على معاقل ومعسكرات للحوثيين بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت التحالف إن "عملية الاستجابة للتهديد مستمرة لحماية المدنيين والأعيان المدنية"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) عبر حسابها على تويتر.

كانت السعودية قد أكدت الثلاثاء مجددا أنها "مستمرة بقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن في التصدي لمحاولات الحوثي الإرهابية".

وأوضح وزير الإعلام المكلف ماجد بن عبدالله القصبي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء بعد ظهر الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز" أن مجلس الوزراء تناول جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع ومجرياتها على مختلف الساحات.

وجددت المملكة إدانتها "للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي والتأكيد على الوقوف التام مع دولة الإمارات الشقيقة أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها".

وشدد الوزير على أن المملكة "مستمرة من خلال قيادتها لقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن بالتصدي لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية وممارساتها، وما تشكله من تهديد للأمن والسلام بالمنطقة والعالم".