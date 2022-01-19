الرئاسي الليبي: ملتزمون بإجراء انتخابات يقبل بنتائجها الجميع

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، التزام المجلس باعتباره يمثل وحدة البلاد وكل الليبيين، بإجراء انتخابات يقبل بنتائجها الجميع، وفق رؤية توافقية بين جميع الأطراف.

جاء ذلك خلال استقبال المنفي اليوم الأربعاء، السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو غريمالدي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الليبية "وال".

وبحث الجانبان، آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، فضلا عن بحث العلاقات الثنائية، وسُبل تعزيز الشراكة.

وأشار المنفي خلال اللقاء إلى أهمية تواصل زخم الانتخابات، واستمرار تظافر جهود تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

ومن جانبه نقل جوزيبي، تحيات الرئيس الإيطالي ورئيس وزرائه، إلى رئيس المجلس الرئاسي، مشيدًا بدور المجلس في توحيد مؤسسات الدولة والعمل على مشروع المصالحة الوطنية، ولم شمل الليبيين.