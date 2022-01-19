أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أن جامعة العلمين الدولية AIU تعد نموذجًا دوليًا معاصرًا لجامعات الجيل الرابع التي تسهم في إتاحة تعليم متميز من خلال تقديم برامج تعليمية متميزة تواكب العصر، وتعمل على تأهيل خريجين قادرين على المنافسة في أسواق العمل، فضلاً عن تمتعها ببنية أساسية متطورة ومناسبة للبحث العلمي تسمح بإجراء أبحاث علمية عصرية للمساهمة في مواجهة التحديات التي تواجه خطط التنمية في مصر.

وأضاف الوزير خلال تصريح له، أن الجامعة تقام على مساحة ١٥٠ فدانًا تقريبًا، وتبلغ التكلفة التقديرية لجميع مراحل الإنشاءات بالجامعة حوالى ١١ مليار جنيه، وتقدر قيمة البنية التحتية المعلوماتية للجامعة بـ 120 مليون جنيه، أما تكلفة التجهيزات والمعامل كمرحلة أولى تقدر بـ108 مليون جنيه، وقد بدأت الدراسة بها خلال العام الدراسي 2020/2021 بنظام تدريس يتميز بالاعتماد على البرامج البينية، والتي تعني وجود تداخُل بين الكليات المختلفة؛ وذلك لخلق برامج دراسية وتخصصات جديدة تتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والإقليمي والدولي، كما أن الجامعة تستخدم نظام الساعات المعتمدة.

وأشار الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية إلى أن الجامعة تشمل 6 مجالات دراسية وهي الفنون والتصميم، الصيدلة، هندسة وعلوم الحاسب، إدارة الأعمال، الدراسات القانونية الدولية، الهندسة وتم إضافة مجالين جديدين هما طب الأسنان والصحة العامة قبل بدء العام الدراسي الحالي، ليزداد عدد البرامج الدراسية إلى 19 برنامجًا دراسيًا خلال العام الدراسي الحالي 2021/2022 بما يواكب ويلبي متطلبات سوق العمل المستقبلية.

وأضاف الكردي أن الجامعة تطرح عددًا من البرامج للعام الأكاديمي 2021-2022، وهى برامج الهندسة وتشمل تخصصات الميكاترونيات، الهندسة الطبية الحيوية، إدارة الإنشاءات، العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء، البترول والغاز، علوم وهندسة الحاسبات وتشمل تخصصات علوم الحاسب وعلوم الذكاء الاصطناعي وهندسة الحاسب وهندسة الذكاء الاصطناعي وتقدم داخل برامج علوم وهندسة الحاسب تخصصات متميزة منها: تحليل البيانات الضخمة، النظم المدمجة وإنترنت الأشياء، الحوسبة السحابية، الحوسبة فائقة القدرة، برامج إدارة الأعمال وتشمل تخصصات المحاسبة ونظم المعلومات، التسويق، اللوجيستيات وسلاسل الإمداد، برنامج الدراسات القانونية الدولية، برامج الفنون والتصميم وتشمل تخصصات التصميم الداخلي، تصميم الألعاب، الوسائط الرقمية والمرئية، تصميم الموضة، تصميم الجرافيك والرسوم المتحركة، برنامج الصيدلة، برنامج طب الأسنان، كما تطرح الجامعة لأول مرة برنامج الصحة العامة وهو مجال متفرد يشمل تخصصات "الصحة العامة العالمي، الصحة البيئية وتغير المناخ، الوبائيات والإحصاء الحيوي، الإدارة الصحية، التغذية الصحية، والصحة العامة الوراثية".

كما قامت الجامعة بتوقيع عدة اتفاقيات تعاون، ومنها: اتفاقية شراكة مع منصة التعلم الإلكتروني الدولية "كورسيرا"؛ لإتاحة مقررات ومشروعات وندوات أكاديمية وتعليمية لطلاب الجامعة، مُقدمة من جامعات عالمية، وبموجب هذه الاتفاقية يحصل الطالب على شهادة من الجامعة المانحة وكورسيرا، ووقعت الجامعة أيضًا اتفاقية شراكة مع مؤسسة "اتصال" التي تعد إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وتضم تحالف عدد كبير من شركات صناعة الإلكترونيات والاتصالات العالمية ICTE""، وكذلك وقعت الجامعة اتفاقية تعاون مع جامعة "ليون 3" الفرنسية لطرح برنامج دراسي مشترك في مجال الإعلان والاتصال، ويحصل الطالب بموجبها على شهادة مزدوجة بكالوريوس من جامعة ليون 3 وبكالوريوس من جامعة العلمين، كما وقعت الجامعة اتفاقية تعاون مع جامعة "لويفيل" الأمريكية في مجال الهندسة الحيوية وهندسة وعلوم الحاسبات، ويحصل الطالب فيها أيضًا على شهادة مُزدوجة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة مُنسق الجامعات الأهلية، أن جامعة العلمين الدولية تعتبر واحدة من أربع جامعات أهلية تم إنشاؤها بقرار جمهوري رقم 435 لسنة 2020، وهي تعُد جامعة ذكية من جامعات الجيل الرابع، وتعتمد الدراسة بالجامعة على استخدام الرقمنة والأنشطة التفاعلية، وتضم 16 كلية ومكتبة مركزية وساحات ترفيهية وملاعب رئيسية ومستشفى جامعي وسكن للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد شعيرة على نجاح الجامعة في الانضمام إلى تحالف الجامعات المستفيدة من المنح الطلابية المقدمة من هيئة المعونة الأمريكية USAID والذي تنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتعد هذه الشراكة الأولى من نوعها للجامعات الأهلية والخاصة، حيث حصلت الجامعة على أربع منح لطلاب في برنامج الصحة العامة.