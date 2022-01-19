أضرار كبيرة بمخيمات النازحين شمال سوريا جراء الثلوج

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انهارت مئات الخيام في مخيمات النازحين بمناطق شمال سوريا جراء عاصفة ثلجية وأمطار غزيرة اجتاحت البلاد ليل الثلاثاء/ الأربعاء .

وقال أبو محمد من فرق الدفاع المدني السوري التابع للمعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن الأوضاع في مخيمات النازحين عصيبة جداً جراء موجة صقيع وبرد تعرض لها مئات الأطفال والنساء وكبار السن وسط إمكانيات بسيطة.

وبين أن أكثر المخيمات تضرراً في مناطق ريف ادلب الشمالي الشرقي وعفرين وعزاز بريف حلب الشمالي ، حيث انهارت عشرات الخيام جراء الثلوج ومياه الأمطار وتحول بعضها إلى مستنقعات .

وأضاف ابو محمد: "لا تزال فرق الدفاع المدني ومنذ مساء أمس تعمل على فتح مجاري للمياه داخل المخيمات وفتح الطرق باتجاه المخيمات التي تقطعت جراء الثلوج ".

وأعلنت منظمة منسقو استجابة سوريا في بيان اليوم إن عدد المخيمات المتضررة بشكل أولي نتيجة هطول الامطار خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 47 مخيما منتشرة في مناطق شمال غرب سوريا، لافتة إلى تضرر 250 خيمة أغلبها في مناطق ريف حلب الشمالي.

ويعيش أكثر من مليون ونصف شخص نازحين في أكثر من 1200 مخيم بمناطق ريفي حلب وادلب شمال سوريا وسط ظروف انسانية صعبة ، وتتعرض تلك المخيمات في كل عام إلى غرق بسبب الأمطار والثلوج.

وكانت منظمة الاستجابة السريعة العاملة في مناطق شمال سوريا، حذرت قبل أيام من مخفض جوي جديد يؤثر على الشمال السوري ويهدد المخيمات.

وحذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية التابعة للحكومة السورية اليوم من حدوث صقيع وتشكل للجليد في جميع المناطق.