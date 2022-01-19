تركيا تعلن بدء تسيير رحلات طيران متبادلة مع أرمينيا في فبراير

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أعلنت وزارة المواصلات والبنى التحتية التركية بدء تسيير رحلات طيران متبادلة مع أرمينيا الشهر القادم.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الوزارة القول اليوم الأربعاء إن الرحلات ستنطلق في الثاني من فبراير.

وأجرى البلدان قبل أيام جولة أولى من المحادثات الرامية إلى استعادة العلاقات الدبلوماسية.

ووصفت تركيا في حينه المحادثات بالإيجابية، وقالت إن الطرفين سيلتقيان مجددا، في إطار الجهود للوصول إلى "تطبيع كامل".

وتجدر الإشارة إلى أن الحدود بين تركيا وأرمينيا مغلقة منذ عقود، كما أن العلاقات الدبلوماسية مجمدة.

وسبق أن جرت محاولات للتقارب بين الجانبين، إلا أنها باءت بالفشل، بما في ذلك محاولة للتوصل لاتفاق سلام في 2009.

وتوجد روابط ثقافية ودينية وثيقة بين تركيا وأذربيجان، خصم أرمينيا.

وساعدت تركيا أذربيجان على استعادة أراض من أرمينيا في حرب دارت عام 2020 حول منطقة ناجورنو كاراباخ.

وتوصف العلاقات التاريخية بين أرمينيا وتركيا بالمعقدة.

وتعرض الأرمن للاضطهاد والقتل بشكل ممنهج على أيدي العثمانيين بين عامي 1915 و1916.

وتشير تقديرات المؤرخين إلى أن ما يصل إلى 1.5 مليون أرميني قتلوا خلال تلك الفترة.

وترفض تركيا بصورة قاطعة تصنيف عمليات القتل على أنها إبادة جماعية، وتقول إن أرمن وأتراك قتلوا في صراع أهلي.