كشف زبير بيه، نجم المنتخب التونسي السابق، عن كواليس إصابات كورونا التي ضربت "نسور قرطاج"، قبل مواجهة جامبيا، في ختام دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

وقال زبير في تصريحات إذاعية عبر "ميجا إف إم": "المنتخب التونسي يواجه كارثة طبية في معسكر الكاميرون، من المسؤول عن الموقف الصعب حاليا، إصابات مؤكدة داخل المنتخب، والمدرب على ذمته 15 لاعبا فقط وبينهم حارسان".

وأضاف: "أممنا مباراة جامبيا مصيرية للغاية وهامة جدا ويجب تحقيق نتيجة إيجابية ووضع المنتخب التونسي ليس جيدا، من يسأل عن كل هذا".

وشدد: "وقائيا كان ممكن أن يتفادي المنتخب هذه الإصابات، هناك أمور غير معقولة، لماذا لم يجلس لاعب واحد فقط في كل غرفة مثل كل المنتخبات، وكيف الحارس يكون مصابًا ويحضر المران، ومن الممكن نرى إصابات جديدة في مسحة اليوم".

وأردف: "المنتخب التونسي ذهب للبطولة بأزمات كبيرة، فهناك صراع معلن بين وزارة الرياضة والاتحاد التونسي، وكان ضحيته المنتخب، لن نقول من خطأ ومن صح، ولكن الضحية هو المنتخب التونسي".

واختتم: "عودة دراجر والسليتي من كورونا هامة جدًا للمنتخب التونسي في المباراة المقبلة.