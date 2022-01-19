وزير الخارجية الأمريكي: التوصل لحل دبلوماسي للأزمة بين أوكرانيا وروسيا بين أيدي بوتين

قال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن إن التوصل لحل دبلوماسي للأزمة مع روسيا هو بين أيدي الرئيس الروسي فلادمير بوتين، وذلك في بداية جولته الأوروبية التي تستمر ثلاثة أيام، للضغط على الكرملين لتخفيف التوترات مع الغرب.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بلينكن القول في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف اليوم الأربعاء " لقد أعلنا تفضيلا واضحا للتوصل لحل دبلوماسي للصراع والحد من تصعيد التوترات".

وأضاف" في الوقت ذاته، لقد أوضحنا لموسكو أنه في حال اختارت تجديد العدوان على أوكرانيا، سوف تواجه تداعيات خطيرة".

وأشار بلينكن إلى أن روسيا لن تنجح في كسر وحدة الحلفاء الغربيين، في الوقت الذي تحشد فيه أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من الحدود الشرقية لأوكرانيا.

وفي الوقت الذي يحذر فيه مسؤولون أمريكييون من هجوم محتمل، يعتزم بلينكن لقاء نظيره الروسي سيرجي لافروف في جنيف بعد غد الجمعة.

وقال بلينكن" أتمنى بشدة أن نستطيع الحفاظ على مسار دبلوماسي وسلمي، ولكن في النهاية هذا قرار الرئيس الروسي بوتين".