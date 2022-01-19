الملياردير سون-شيونج يبني أكبر مصنع للقاحات كورونا في أفريقيا

أطلق قطب التكنولوجيا الحيوية الملياردير الأمريكي باتريك سون شيونج مصنعا سوف ينتج مليار جرعة من لقاحات فيروس كورونا في كيب تاون بحلول عام 2025، ما يجعله أكبر مصنع من نوعه في أفريقيا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه من الممكن أن يساعد المصنع القارة التي تعاني من أقل معدلات للتطعيم على مواجهة الوباء.

وسعت أفريقيا جاهدة لتأمين اللقاحات، في حين كانت البلدان الغنية تعطي بالفعل اللقاحات لسكانها. وحتى الآن، لم يتم تطعيم سوى 1ر10% فقط من سكان أفريقيا البالغ عددهم 2ر1 مليار نسمة، وذلك مقارنة بحصول نحو 62% من الأمريكيين و72% من سكان المملكة المتحدة على التطعيم.

وتطور شركة سون-شيونج "إميونيتي بيو" قريبا لقاحا ضد كورونا تأمل في أن يتم استخدامه في الجرعات المعززة عالميا للحاصلين على اللقاحات الأخرى، ومن المحتمل أن يساعد في إنهاء الوباء من خلال استهداف بروتين نوكليوكابسيد الذي يوجد داخل غشاء فيروس كورونا والأقل عرضة للتحور مقارنة بالبروتينات الشوكية التي تستهدفها اللقاحات الأخرى.

يذكر أن مشروع الملياردير الأمريكي في جنوب أفريقيا جاء بعد محادثات مع رئيس الدولة سيريل رامافوزا.

وقال سون شيونج، المولود في مدينة جكيبرها بجنوب أفريقيا، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "نريد تصنيع هذا في أفريقيا من أجل أفريقيا وتصديره إلى العالم".