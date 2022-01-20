رونالدو يغادر مباراة يونايتد وبرينتفورد غاضبا ورانجينك يحاول مصالحته

خرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، غاضبا بعدما تم استبداله ضد برينتفورد في اللقاء المقام مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقام رالف رانجينك المدير الفني ليونايتد باستبدال رونالدو عند الدقيقة 70، وحل مكانه هاري ماجواير مدافع الحمر.

وعقب استبدال رونالدو، أظهرت كاميرات ملعب اللقاء غضبه، ولكن بعد دقائق جاءت الصورة على المدرب رالف رانجينك وهو يتحدث مع الدون ويحاول إرضاءه.

ويتقدم يونايتد بثلاثة أهداف دون رد، أحرزهم كل من إيلانج وجرينوود وراشفورد، حتى الدقيقة 80 من عمر المباراة المقامة على ملعب برينتفورد.