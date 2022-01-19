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الرئيس الإيراني يصل موسكو للقاء نظيره الروسي

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 19 يناير 2022 - 11:29 ص | آخر تحديث: الأربعاء 19 يناير 2022 - 11:29 ص

وصل رئيس إيران إبراهيم رئيسي، على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى إلى موسكو، اليوم الأربعاء، وكان في استقباله عدد من المسؤولين الروس والوفد الدبلوماسي للسفارة الإيرانية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، صباح الأربعاء، تأتي زيارة «رئيسي» إلى موسكو تلبية لدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية.

وكان في استقبال الرئيس الإيراني والوفد المرافق له في مطار موسكو وزير الطاقة الروسي نيكلاي تشولينوف، ورئيس اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي الروسي – الإيراني، ومساعد وزير الخارجية الروسي.

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