محافظ الوادي الجديد يتفقد موقع مشروع أول قرية منتجة ويفتتح محطة تموين سيارات

قام محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، مساء الثلاثاء بتفقد موقع مشروع أول قرية نموذجية منتجة، التابعة لإحدى الشركات الاستثمارية، يرافقه الشيخ محمد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والوفد المرافق وذلك خلال جولتهم التفقدية بمركز الداخلة.

وأوضح الزملوط، في تصريحات، أن المشروع يهدف إلى إنشاء مجتمع عمراني متكامل على مساحة 10 آلاف فدان.

كما قام محافظ الوادي الجديد بافتتاح محطة لتموين وخدمات السيارات بطريق "الداخلة / العوينات"، وذلك لتوفير سلع استراتيجية ومنتجات وخدمة حركة النقل بالمنطقة.‏