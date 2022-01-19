مقتدى الصدر: التيار الصدري غير متمسك بالسلطة ولن نعرض الشعب للخطر

رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر يلقي خطبة أمام المصلين في عيد الفطر قرب مدينة النجف في العراق يوم 5 يونيو 2019. تصوير: علاء المرجاني - رويترز.

أعلن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، مساء اليوم الأربعاء، عدم تمسك التيار الصدري بالسلطة "وإنما العمل على الإصلاح وإبعاد شبح الفساد الإرهاب والإحتلال والتطبيع بالطرق السياسية وإ‘ننا لقادرون".

وقال الصدر في تغريدة على حسابه الشخصى بموقع تويتر للتواصل الإجتماعي: "لو أننا خسرنا الانتخابات، أو تنازلنا أو اقصينا عن تشكيل حكومة الأغلبية، فلن نتخذ العنف على الإطلاق فهذا ما أدبنا عليه ولن نسمح لأي أحد ممن ينتمي لنا فعل ذلك".

وأضاف: "أن المذهب يحفظ بسمعته لا بالعنف والتعدي على الآخرين وليس على مدعي المقاومة أن يستهدف العراقيين فذلك يزيد من تفاقم الوضع الأمني ويشوه سمعتها بين الشعب".

وأكد الصدر: "نحن نحب السلام ونعشق الوطن والشعب ولن نعرضهم للخطر والاستهتار، وليس من المنطقي أن يلجأ السياسي للعنف إذا لم يحصل على مبتغاه فالسياسة يوم لك ويوم عليك".