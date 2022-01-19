إيران تعتمد على دعم روسيا في مفاوضات الاتفاق النووي

أظهرت المحادثات التي أجراها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين كيف تعول طهران على موسكو في المفاوضات العسيرة المتعلقة باستعادة الاتفاق النووي بين الجمهورية الإسلامية والقوى العالمية، والذي يعود لعام 2015.

وقال رئيسي خلال اجتماع مع بوتين في موسكو، اليوم الأربعاء، "لا حدود لتوسيع شراكتنا الثنائية. إن تعاوننا مع روسيا في الحرب على الإرهاب أساس جيد لمشروعات مماثلة".

وقال رئيسي اليوم قبل المغادرة إلى روسيا إن التعاون بين إيران وروسيا في المنطقة "سيضمن الأمن فيها ويضع حدا لنهج الأحادية... ويمكن للبلدین توظيف إمكانياتهما العديدة لتحسين الأوضاع في المنطقة"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن الرئيس.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن الرئيس قوله إن تهديد إيران لن يوقف التقدم، "نأمل في رفع العقوبات الأمريكية".

وذكر الكرملين أن البرنامج النووي الإيراني كان ضمن القضايا التي ناقشها الرئيسان خلال الاجتماع.

وقال بوتين، بحسب البيان: "إن معرفة موقفكم أمر في غاية الأهمية بالنسبة لي".

وشددت روسيا مؤخرا على أنها رأت فرصا للتوصل لاتفاق في النزاع بشأن خطط إيران النووية.

وذكر الرئيس الإيراني رئيسي أن حكومته بحاجة إلى التوصل لاتفاق في المفاوضات النووية حتى يتسنى رفع العقوبات، وإلا ستواجه البلاد خطر الاضطرابات. ولذلك أعرب عن أمله في دعم روسيا للجمهورية الإسلامية في هذا الصدد.