قوة عسكرية بقيادة روسيا تغادر كازاخستان بعد السيطرة على الشغب

ذكرت وزارة الدفاع في العاصمة الكازاخية، نور سلطان، اليوم الأربعاء، أن القوات الأجنبية التي أرسلتها الجمهوريات السوفيتية سابقا لإرساء الاستقرار في كازاخستان بعد اندلاع الاضطرابات العنيفة المناهضة للحكومة غادرت كلها البلاد الآن.

كان الرئيس الكازاخي قاسم-جومارت توكاييف قد طلب المساعدة الأجنبية من منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تهيمن عليها روسيا عندما تحولت التظاهرات احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود إلى أعمال شغب وهو ما أسفر في النهاية عن أكثر من مئتي وفاة.

كانت قوات معاهدة الأمن الجماعي في الجمهورية الغنية بالنفط والغاز لنحو أسبوعين. وكان إرسالهم هو الأول في تاريخ الحلف.

وشهد اليوم الأربعاء أيضا رفع حالة الطوارئ من الأماكن القليلة التي كانت لاتزال سارية فيها، بما في ذلك أكبر مدينة في البلاد والعاصمة سابقا، ألماتي التي شهدت أسوأ الاضطرابات.

وخلال الاضطرابات، أزال توكاييف السلطات التي كان يتمتع بها سلفه السابق نور سلطان تزار باييف ودائرته.

واحتفظ نزار باييف 81 عاما بسلطات شاسعة في البلاد بعدما تنحى من الرئاسة في 2019، ولكنه خسر الآن رئاسة مجلس الأمن الكازاخستاني وهو منصب ضمنه له القانون مدى الحياة.

وكتب كانات نوروف العضو في برلمان كازاخستان، في منشور على فيسبوك، أن هذا القانون جرى تعديله الآن.