وكيل «التعليم» بالأقصر يؤكد عدم وجود شكاوى من امتحانات الإعدادية في أرمنت

تفقد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أعمال سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول بمدارس إدارة أرمنت التعليمية، في إطار جولاته الميدانية داخل المدارس بمراكز المحافظة بمختلف مراحلها التعليمية.

وقال السيد إنه تم التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بالتزامن مع انتشار متحور أوميكرون "كورونا"، مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة في امتحانات النقل.

وأضاف السيد ل"الشروق" أنه تفقد سير الامتحانات بمدرسة أرمنت الإعدادية الحديثة بنين للتعليم الأساسي، مؤكدًا عدم وجود شكاوى أو بلاغات بشكل عام، كما أن الامتحانات سارت بشكل طبيعي في جميع اللجان.