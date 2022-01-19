جونسون يعلن رفع الجزء الأكبر من قيود كورونا في بريطانيا

رفع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، الجزء الأكبر من القيود المفروضة لمكافحة كورونا في بريطانيا.

وقال في خطاب أمام البرلمان البريطاني، إن العلماء يعتقدون أن موجة أوميكرون بلغت ذروتها في البلاد، وإن معدل الدخول للمستشفيات استقر، وأن حكومته ستعود للخطة "أ" في مواجهة الوباء بدءاً من 26 يناير الجاري، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

ويعني ذلك أن الإلزام بارتداء أقنعة الوجه سينتهي، وأن الحكومة لن تطلب من البريطانيين العمل من المنزل، وأن الطلاب لن يحتاجون إلى ارتداء الأقنعة الواقية في الفصول الدراسية.

وقال إنه سيطرح تصويتاً في البرلمان على إلغاء قانون العزل الذاتي بدءاً من مارس. ورغم ذلك شدد جونسون على أن الجائحة "لم تنته"، وأن أوميكرون "ليس مرضاً خفيفاً لكل الناس".