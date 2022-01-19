الكرملين يثمن لقاء لافروف وبلينكن بعد غد ويعتبره مهما للغاية

ثمنت الرئاسة الروسية "الكرملين" اللقاء المرتقب بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن المرتقب بعد غد الجمعة واعتبرته مهما للغاية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف - في تصريح للصحفيين نقلته وكالة سبوتنيك، الروسية للأنباء اليوم الأربعاء - إن الكرملين يعتبر لقاء لافروف وبلينكن بعد غد مهما للغاية، ولكن في الوقت الحالي من الأفضل عدم التسرع وانتظار الاجتماع.

وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن تسريع عملية تنسيق الضمانات بعد اجتماع وزيري الخارجية الروسي والأمريكي، قال بيسكوف "بالطبع، في ضوء المفاوضات التي جرت وعملية صياغة رد من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، فإن الاتصالات كما ذكرتم والتي ستجرى بعد غد مهمة للغاية، دعنا لا نقول أي شيء الآن، جدول الأعمال واضح تماما؛ لذلك دعونا ننتظر حتى بعد غد".

وأشار بيسكوف إلى أن روسيا لا تزال تنتظر ردًا مكتوبًا من الولايات المتحدة، بشأن مقترحات موسكو حول الضمانات الأمنية.