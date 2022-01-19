سقوط عنصر إجرامي بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري في أسوان

ألقى قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن أسوان القبض على عنصر إجرامي بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري وذخائر بدون ترخيص في أسوان.

وتمكن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان من ضبط عنصر إجرامي -له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ أسوان- حال تردده على دائرة قسم شرطة أول أسوان، وبحوزته (فرد محلي، وطلقات لذات العيار، كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو، وكمية من مخدر الشابو، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وميزان حساس).

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.