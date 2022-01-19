 التموين: المديريات تستقبل المتقدمين للمرحلة الرابعة لجمعيتي لاستكمال المستندات حتى نهاية الشهر الجارى - بوابة الشروق
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التموين: المديريات تستقبل المتقدمين للمرحلة الرابعة لجمعيتي لاستكمال المستندات حتى نهاية الشهر الجارى

وزارة التموين والتجارة الداخلية
وزارة التموين والتجارة الداخلية
إسلام جابر
نشر في: الأربعاء 19 يناير 2022 - 11:44 ص | آخر تحديث: الأربعاء 19 يناير 2022 - 11:44 ص

أكد أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة ‏الداخلية، ومدير مشروع جمعيتي، أن مديريات التموين بالمحافظات تعمل على استقبال كل من تقدم ‏سابقاً بطلب المشاركة بمشروع جمعيتي ضمن المرحلة الرابعة وطلبه ‏مسجل بقاعدة البيانات ضمن قوائم الانتظار؛ بهدف استكمال البيانات.

وأضاف كمال، في تصريحات صحفية، أمس الأربعاء، أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين وافق ‏منذ الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري على استقبال المديريات للمتقدمين السابقين ضمن المرحلة الرابعة والمسجلة طلباتهم ‏على قاعدة البيانات ضمن قوائم الانتظار ولم تتم معاينة طلباتهم حتى الآن، لتقديم المستندات المطلوبة مستمر حتى نهاية شهر يناير الجاري.

وطالب متحدث الوزارة، جميع المتقدمين بتحضير حافظة مستندات وبها صور ‏من بطاقة الرقم القومي، وشهادة المؤهل الدراسي، والموقف التجنيدي بالنسبة للذكور، وبرنت تأمينات.

وذكر كمال أن كل الأوراق سيتم مراجعتها من جانب مسئولي المشروع بمديريات التموين، لبيان مدى استيفاء ‏المتقدم للشروط من عدمه، مؤكدا أن الكشوف النهائية ‏سيتم إعدادها بالمستوفين للشروط تمهيداً لقرار إجراء المعاينة المبدئية.


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