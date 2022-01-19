ألمانيا: التحقيق في زيادة حالات تزوير شهادات لقاح كورونا

أفادت وكالة الأنباء الألمانية (DPA)، بزيادة عدد التحقيقات في حالات تزوير شهادات لقاح كورونا خلال شهر ديسمبر الماضي، وذلك تزامنًا مع إعلان السلطات قيودًا جديدة منعت غير المطعمين من ممارسة أنشطة عديدة في الحياة العامة.

وقالت الوكالة، صباح الأربعاء، إن الذين يقدمون أو يستخدمون شهادات مزورة للقاح كورونا قد يواجهون عقوبات شديدة تشمل: الغرامات، وأحكام السجن مع وقف التنفيذ، وقد تصل إلى فقدان الوظيفة.

وفتح المدعون تحقيقا في جريمة قتل غير متعمد بعدما استخدمت امرأة شهادة لقاح مزورة؛ لمواصلة العمل في دار لرعاية المسنين، على الرغم من إصابة أفراد أسرتها بفيروس كورونا.

وتلقى ما يقرب من 73٪ من سكان ألمانيا الجرعات الكاملة من لقاح كورونا، بينما تلقى ما يقرب من 48٪ جرعة معززة إضافية.

وسجلت ألمانيا عددًا قياسيًا جديدًا من الحالات اليوم الأربعاء. وأبلغت وكالة مكافحة الأمراض في البلاد عن تسجيل 112 ألفًا و323 إصابة و239 وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.