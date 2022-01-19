إيرباص: تعيين 6 آلاف موظف جديد على مستوى العالم في النصف الأول من 2022

أعلنت شركة إيرباص لصناعة الطائرات في بيان أنها تعتزم تعيين نحو 6 آلاف موظف جديد على مستوى العالم في النصف الأول من عام 2022، في إطار إعدادات الشركة للنمو في أعقاب أزمة وباء كورونا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البيان أن التوظيف سوف يكون على مستوى المجموعة بأكملها، أي في وحدات الطيران والمروحيات والدفاع والفضاء.

وقال رئيس قسم الموارد البشرية في الشركة، تييري باريل، إنه "بعد هذه الموجة الأولية من التوظيف، والتي سوف تتم في أنحاء العالم وعلى مستوى جميع عملياتنا، سوف يعاد تقييم عمليات التوظيف الخارجية قبل منتصف عام 2022، وسوف يتم تعديل احتياجاتنا وفقا لذلك".

وسوف يتم توزيع نحو 25% من التعيينات المخطط لها في مشروعات طويلة الأجل، لا سيما في مجالات التخلص من انبعاثات الكربون والتحول الرقمي والتكنولوجيا السيبرانية.

وسوف تخصص الشركة ثلث إجمالي التوظيف لحديثي التخرج.

يشار إلى أن إجمالي عدد موظفي إيرباص انخفض إلى 125 ألفا و888 موظفا حتى سبتمبر 2021 مقابل 134 ألفا و931 في عام 2019، وسط معاناة الشركة جراء الوباء.