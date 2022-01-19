وزير الصحة التونسي يبحث المشاريع التي تمولها «الوكالة الفرنسية» في بلاده

بحث وزير الصحة التونسي علي مرابط، مع مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بتونس يزيد سفير، المشاريع الصحية التي تمولها الوكالة في تونس ومنها مشروع الصحّة الرقمية ومشروع بناء 4 مستشفيات بعدد من المدن التونسية.

وأوضحت الصحة التونسية - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن مدير مكتب الوكالة الفرنسية قدم تقريرا عن الزيارة المحتملة، لبعثة الوكالة، للعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 31 يناير الجاري وحتي 4 فبراير القادم، وما يتم تحقيقه في المشروعات وسبل التّسريع في إنجازها.

وفي سياق آخر، أفادت وزارة الصحة التونسية بقيامها بتطعيم 11 ألفا و265 شخصا ضد كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ، ليرتفع إجمالي الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضي إلى 6 ملايين و132 ألفا و884 شخصا.

وأشارت إلى أن عدد الذين تلقوا التطعيم يتوزع بين 4 ملايين و516 ألفا و282 شخصا ممن تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا ومليونا و616 ألفا و602 شخصا ممن تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون أو من المصابين سابقا بكورونا.

ونوهت إلى أن إجمالي عدد الجرعات بلغ 12 مليونا و573 ألفا و385 جرعة ، فيما بلغ عدد المسجلين على المنظومة الصحية 7 ملايين و799 ألفا و468 شخصا، داعية الراغبين في التطعيم بالتسجيل على المنظومة الإلكترونية.