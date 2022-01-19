الجيزة تزيل 7 عقارات آيلة للسقوط بشمال حفاظا على سلامة المواطنين

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نفذت محافظة الجيزة من خلال حي شمال الجيزة، قرارات الإزالة الصادرة للعقارات ٤١ و٤٣ بحارة الرضا بحي شمال الجيزة، حيث تمت أعمال الإزالة بالكامل على مدار اليوم.

يأتي ذلك انطلاقاً من حرص محافظة الجيزة على سلامة مواطنيها، وفي إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة مجهودات تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لعدد من العقارات الآيلة للسقوط والتي تمثل خطراً على السلامة العامة للمواطنين.

كما أزالت محافظة الجيزة، 5 عقارات بحارة النور أرقام ١٤ و١٥ و١٦ و١٧ و١٩ وقد تمت أعمال الإزالة لتلك العقارات حفاظا على سلامة المواطنين، وذلك بمتابعة من أشرف بكر رئيس حي شمال.

وتواصل محافظة الجيزة مجهودات إزالة العقارات الآيلة للسقوط استجابة لشكاوى المواطنين في ذلك الشأن وذلك فور قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإجراء المعاينات اللازمة لتلك المنشآت وتحديد الموقف الفني الملائم للعقار بما يضمن تحقيق عوامل الأمان حرصا على سلامة المارة وعلى السلامة الإنشائية للعقارات المجاورة.