ليتوانيا تأمل في مزيد من دعم أمريكا وحلف الأطلسي في الصراع الأوكراني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوسوسكاس إلى تعزيز الجانب الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بشكل أكبر، وذلك في ظل التهديد بالتصعيد في الصراع الأوكراني.

ونقلت وسائل إعلام ليتوانية عن الوزير قوله إن الوضع المتوتر في المنطقة يطلب المزيد من القوات الأمريكية في أوروبا.

وفي الوقت نفسه، دعا أنوسوسكاس الحلفاء خلال اجتماع مع سفراء 9 دول من الناتو، إلى النظر في مزيد من الإجراءات لتعزيز الأمن الإقليمي.

وقال إن ليتوانيا تتخذ مزيدا من الخطوات لتعزيز أمنها القومي. ومع ذلك، فإن وجود قوات الحلفاء لا يزال يمثل الضمان الأمني الأكثر أهمية لليتوانيا وباقي دول المنطقة.

وأعرب وزير الدفاع الليتواني عبر صفحته على فيسبوك عن قلقه إزاء انتشار القوات الروسية في بيلاروس المجاورة، في خضم الصراع الأوكراني. ولا يمثل هذا عاملا لزعزعة الاستقرار الأمني فحسب، ولكن أيضا تهديدا مباشرا لليتوانيا.