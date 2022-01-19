ارتفاع أرباح بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي بـ10% في الربع الأخير

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أعلن بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي، اليوم الأربعاء، ارتفاع أرباحه خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 10% سنويا بفضل زيادة الإيرادات بنسبة 7% مع تحسن أداء قطاعات إدارة الثروات والخدمات الاستثمارية.

وذكر البنك أن صافي أرباح الربع الأخير من العام الماضي بلغ 59ر3 مليار دولار، بما يعادل 01ر2 دولار لكل سهم مقابل 27ر3 مليار دولار بما يعادل 81ر1 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.

ومع استبعاد البنود الخاصة وغير المتكررة، وصلت أرباح السهم المعدلة خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 08ر2 دولار، مقابل 92ر1 دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وزادت إيرادات البنك الأمريكي خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 7% سنويا إلى 52ر14 مليار دولار مقابل 60ر13 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأعلن مجلس إدارة البنك صرف توزيعات نقدية ربع سنوية بقيمة 70 سنت للسهم الواحد من الأسهم العامة حيث سيتم الصرف يوم 15 شباط/فبراير المقبل لحاملي الأسهم المسجلين حتى 31 يناير الحالي.