السودان: البرهان يكلف وكلاء الوزارات بالقيام بمهام الوزراء

كلف رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وكلاء الوزارات المكلفين بالقيام بأعباء الوزراء في إطار حكومة تسيير أعمال لتمهيد الطريق لقيام الانتخابات.

وأطلع رئيس مجلس السيادة، وكلاء الوزارات الذين التقاهم، مساء اليوم الأربعاء، بالقصر الجمهوري بحضور نائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو، على تطورات الأوضاع بالسودان وسبل الخروج من الأزمة الراهنة واستمع إلى تقارير من الوكلاء حول أداء وزاراتهم خلال الفترة الماضية.

ووجه رئيس مجلس السيادة الوكلاء بالاهتمام بالمتطلبات الحياتية وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين والالتزام بالمؤسسية في الخدمة المدنية والبعد عن الاستقطاب الحزبي والجهوي والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز أخطاء الفترة السابقة.

وشدد البرهان على ضرورة الكشف عن المتورطين في الأحداث ومحاسبتهم والتصدي للحملات الإعلامية الزائفة والضارة بأمن السودان والتي يتبناها غير الوطنيين من أبناء الوطن.

وأوضح الدكتور نصر الدين أحمد محمد، وكيل وزارة الإعلام المكلف، في تصريح صحفي عقب اللقاء، أن الاجتماع أكد على ضرورة العمل الجاد لإخراج البلاد من الواقع المؤسف الذي تعيشه وفرض سيادة الدولة لحين تسليم السلطة لحكومة منتخبة عبر انتخابات نزيهة.