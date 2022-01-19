طبيب سوري يواجه اتهامات بالتعذيب في محكمة ألمانية اليوم

من المقرر أن يُحاكم طبيب سوري بتهمة التعذيب المزعوم في مدينة فرانكفورت اليوم الأربعاء، في أحدث محاولة من ممثلي الادعاء في ألمانيا لتحقيق العدالة لضحايا "عنف الدولة" في الحرب السورية.

ويتهم ممثلو الادعاء الاتحادي الرجل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا. وتردد أنه عذب سجناء بمستشفيات عسكرية في حمص ودمشق في 2011 و2012، مما تسبب لهم في أذى بدني شديد.

وأوضح ممثلو الادعاء في بيان أن الرجل "أساء معاملة المدنيين المحتجزين في هذه المستشفيات العسكرية وكذلك في سجن الفرع 261 التابع للمخابرات العسكرية السورية في حمص".

وتردد أن الطبيب الذي تم الكشف عنه باسم "علاء إم" بموجب قوانين الخصوصية الألمانية، قد هاجم السجناء بشكل متكرر، وأصاب البعض بكسور في العظام.

وبحسب لائحة الاتهام ، قتل الطبيب سجينا عن عمد بحقنه بمادة.

ويقال إن الضحايا ينتمون إلى معارضة الرئيس بشار الأسد.

وجاء الطبيب إلى ألمانيا في 2015 ومارس الطب هناك. لكن تم القبض عليه في حزيران/يونيو 2020 ويخضع للحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين.