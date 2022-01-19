عماد الدين أديب: الحوثي هاجم أبو ظبي بسبب وضعه الداخلي المتأزم

قال الإعلامي والكاتب عماد الدين أديب، إنّ الهجوم الحوثي على مدينة أبو ظبي تمّ بواسطة طائرات مسيرة يصل مدى بعضها إلى 1500 كيلو متر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، أنّ زعيم المليشيات عبد الملك الحوثي مأزوم داخل جنوب اليمن، لذلك نفّذ الهجوم على أبو ظبي بسبب العقوبات والوضع الاقتصادي شديد السوء.

وأوضح أنّ الحوثي مأزوم كذلك بسبب محاولات إقصاء إيران وأيضًا مأزوم في لبنان بسبب تراجع شعبية حزب الله، لافتًا إلى أن إيران هي المحرك الرئيسي لمليشيا الحوثي وتعانى أزمات داخلية وخارجية.

وتابع: "ما فعلته مليشيا الحوثي بالهجوم على أبو ظبي حماقة كبرى، وإيران تريد استخدام الحوثي للضغط على الولايات المتحدة بالهجوم على حلفائها، ونحن الآن في مفترق طرق إما أن تزداد إيران بطشًا أو أن تتحول إلى قوى إرهابية في المنطقة، والمعسكر العربي المعتدل يرفض العربدة الإيرانية في المنطقة".