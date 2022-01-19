وسائل إعلام فرنسية: قتيل جراء إطلاق نار وسط نيس والشرطة تبحث عن الجاني

أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن شخصا قتل جراء واقعة إطلاق نار حصلت في مدينة نيس الساحلية جنوب شرقي البلاد اليوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة "نيس ماتان" الفرنسية، أن الحادث وقع في شارع رو دي لا بوفا، مؤكدة أن أجهزة إنفاذ القانون تبحث عن مطلق النار حاليا.

من جانبها، ذكرت محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية أن شخصا أصيب بجروح بليغة جراء الحادث ونقل إلى المستشفى حيث فارق الحياة.

وأكدت الشرطة الفرنسية على حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" إطلاق عملية أمنية في الشارع المذكور وتقييد حركة المرور فيه، داعية المواطنين إلى الابتعاد عن هذا الموقع، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ووفقا للمحطة الفرنسية، وصل العديد من عناصر الشرطة إلى موقع الحادث حيث لا تزال الفحوصات الجنائية مستمرة، وكان شخصان قد اعتقلا على خلفية التحقيقات فيه.