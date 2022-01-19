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تنطلق غدًا الخميس الموافق 20 يناير 2022، الجولة الثانية من المرحلة الثانية لدوري محترفين اليد للرجال للموسم الحالي.

يستضيف نادي سبورتنج نظيره النادي الأهلي في الصالة المغطاة بنادي سبورتنج، كما يواجه نادي الزمالك نظيره سموحة، على أن يواجه نادي طلائع الجيش نظيره البنك الأهلي.

وجاءت نتائج الجولة الأولي التي اقيمت يوم الاثنين الماضي الموافق 17 يناير 2022، كالتالي: فوز سبورتنج على الجيش بنتيجة 26-24, فوز الزمالك على البنك الأهلي بنتيجة 28-20، وفوز الأهلي على سموحة بنتيجة 36-16.

وعلى جانب آخر، يستعد المنتخب الوطني لناشئات كرة اليد تحت 18 سنة “مواليد 2004” للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية رقم 17 والتي تحتضنها العاصمة الغينية “كوناكري” في الفترة من من 26 فبراير وحتى 6 مارس المقبلين.

وسيشارك في البطولة بجوار المنتخب المصري 4 منتخبات أخرى وهي “غينيا “صاحبة الأرض والتنظيم” – الجزائر – سيراليون – غينيا بيساو”.