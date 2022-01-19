شيخ الأزهر: نقدر جهودكم في خدمة القضية الفلسطينية

والملك عبدالله: الانتهاكات بحق الفلسطينيين تقوِّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل

أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالًا هاتفيًّا اليوم الأربعاء، بجلالة الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، لمناقشة الأوضاع في القدس المحتلة.

وتناول الاتصال مجمل الأوضاع في القدس الشريف، حيث أعرب الإمام الأكبر عن إدانته لانتهاكات الكيان الصهيوني في حق الفلسطينيين الأبرياء، واستنكاره لهدم منازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح، واعتدائهم على الفلسطينيين أصحاب المنازل الأبرياء واعتقالهم بدون وجه حق، معربًا عن تقديره للجهود التي يبذلها الملك عبد الله في خدمة القضية الفلسطينية، ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

من جانبه، شدَّد الملك عبد الله على أن الأردن مستمر بالقيام بدوره التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، وضرورة وقف الانتهاكات بحق الفلسطينيين، والتي تقوِّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل.