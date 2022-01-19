وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى كييف لمناقشة الصراع في أوكرانيا

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توجه وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن إلى كييف اليوم الأربعاء، ضمن الجهود الدولية للتعامل مع أزمة أوكرانيا مع روسيا.

ويعتزم بلينكن لقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا .

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن الهدف من الزيارة تأكيد التزام واشنطن نحو سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

ومن المقرر أن يتوجه بلينكن غدا الخميس إلى برلين، حيث يعتزم لقاء وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك.

وبعد محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس الثلاثاء، من المقرر أن يلتقى بلينكن بنظيره الروسي أيضا بعد غد الجمعة في جنيف.

وقال المتحدث باسم وزارة الحارجية نيد برايس إن بلينكن شدد على أهمية الدبلوماسية خلال الأزمة الحالية.

وأضاف أن أي حوار بشأن الأمن الأوروبي يجب أن يشمل شركاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) والحلفاء في أوروبا، ومن بينهم أوكرانيا.

ويشار إلى أن التوترات في الصراع الأوكراني تصاعدت بشدة مؤخرا.