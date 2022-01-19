الرئيس الإيراني: قدمنا لروسيا مشروعا للتعاون الاستراتيجي لمدة 20 عاما

قال الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، في اجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو إن بلاده سلمت روسيا مشروعا للتعاون الاستراتيجي لمدة 20عاما.

وشدد رئيسي على أهمية تجربة التعاون بين إيران وروسيا في سوريا، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من هذه التجربة في مجالات أخرى، حسبما ما اوردته قناة"ار تي عربية"الروسية.

ورجح رئيسي أن موسكو وطهران قد تتعاونان في مواجهة الخطوات الأمريكية، أحادية الجانب، على الصعيد الدولي، مضيفا: "ليس لدينا في جمهورية إيران الإسلامية أي قيود على تطوير وتوسيع العلاقات مع روسيا الصديقة.. هذه العلاقات لن تكون قصيرة المدى وتكتيكية بل إنها ستكون دائمة واستراتيجية.

وأعلن الرئيس الروسي أثناء الاجتماع أن دعم موسكو وطهران أصبح عاملا حاسما ساعد سوريا في تجاوز التهديدات الإرهابية في أراضيها.

وأشاد الرئيس الروسي بتطوير العلاقات بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوروأسيوي والعمل الجاري على إنشاء منطقة تجارة حرة.

وتأتي زيارة رئيسي لموسكو تلبية لدعوة من بوتين.

وقال رئيسي قبل مغادرته طهران متوجها إلى موسكو في وقت سابق اليوم إن التعاون بين إيران وروسيا في المنطقة "سيضمن الأمن فيها ويضع حدا لنهج الأحادية"، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأوضح أن مباحثات الجانبين ستشمل العديد من القضايا على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجاریة ذات الاهتمام المشترك، وكذلك الموضوعات المتعلقة بالطاقة وشؤون الفضاء.