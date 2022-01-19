استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في أنحاء العالم

واصلت دول العالم، تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، اليوم الأربعاء، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي بلجيكا، سجلت السلطات الصحية 37 ألفا و435 إصابة ووفاة 34 شخصا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و521 ألفا و462 مصابا والوفيات إلى 28 ألفا و695 حالة.

وسجلت المجر 14 ألفا و890 إصابة ووفاة 85 شخصا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و369 ألفا و974 مصابا والوفيات إلى 40 ألفا و686 حالة.

وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 13 ألفا و874 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و85 ألفا و4 حالات إصابة، كما سجلت البلاد 2715 حالة تعافي، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 976 الفا و352 حالة، وفقا لموقع إنفورما الكازاخي.

وفي أوكرانيا، سجلت وزارة الصحة 12 ألفا و815 إصابة جديدة و163 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و780 ألفا و903 والوفيات إلى 98 ألفا و712 حالة، وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 3 ملايين و567 ألفا و336 حالة منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.

وفي سلوفينيا، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 12 ألفا و286 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 559 ألفا و299 حالة والوفيات إلى 5715 حالة.

وفي بلغاريا، أكدت وزارة الصحة تسجيل 11 ألفا و181 حالة إصابة جديدة بكوفيد و91 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 841 ألفا و789 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 32 ألفا و338 حالة حتى الآن.

وفي بوليفيا، ذكرت السلطات الصحية أنه تسجيل 10 آلاف و835 إصابة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 774 ألفا و227 إصابة، وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 86 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 20 ألفا و377 حالة.

وفي جورجيا، سجلت وزارة الصحة 8728 إصابة جديدة و43 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و11 ألفا و936 حالة والوفيات إلى 14 ألفا و555 حالة.

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7122 إصابة جديدة و12 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و344 ألفا و933 حالة والوفيات إلى 21 ألفا و968 حالة.

وسجلت ليتوانيا، تم تسجيل 6234 إصابة ووفاة 9 أشخاص، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 581 ألفا و823 مصابا والوفيات إلى 7696 حالة.

وفي سلوفاكيا، أفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية، بحسب صحيفة "ذا سلوفاك سبكتاتور" بتسجيل 6 آلاف و183 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، بالإضافة إلى 61 حالة وفاة.. مضيفا أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة وصل بعد أحدث حصيلة إلى 890 ألفا و787 حالة، وبلغ عدد الوفيات حتى الآن 17 ألفا و459 حالة.

وفي باكستان، سجلت وزارة الصحة 5 آلاف و472 إصابة جديدة بالفيروس و8 وفيات، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات التي سجلتها البلاد منذ بداية الجائحة إلى مليون و338 ألفا و993 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 29 ألفا و37 إصابة، بحسب ما أظهرته البيانات الرسمية.

وفي إستونيا، أكدت وزارة الصحة تسجيل 3159 إصابة جديدة وثلاث وفيات، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 274 ألفا و659 حالة والوفيات إلى 1990 حالة.

وفي منغوليا، أوضحت وزارة الصحة هناك بأنه تم تسجيل 3088 إصابة جديدة، مضيفة أنه، خلال الفترة نفسها، تم تسجيل حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 2086 وفاة، حسبما ذكرت وكالة مونتسام المنغولية، وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 415 ألفا و765 حالة إصابة.

وفي لاوس، سجلت فرقة العمل الوطنية للوقاية من كوفيد-19 ومكافحته 1282 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، و7 حالات وفاة. وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في لاوس يرتفع بذلك إلى 127 ألفا و348 حالة، وتبلغ الوفيات 507 حالات، بحسب صحيفة /ذا لواتيات تايمز/ المحلية.

وفي أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1214 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 208 ألاف و271 حالة، بإجمالي وفيات 1525. وقالت الوزارة في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 640 مريضا بكوفيد تماثلوا للشفاء التام في الفترة نفسها، مما رفع إجمالي المتعافين إلى 200 ألفا و512.

وفي قيرغيزستان، ذكرت السلطات الصحية أنه تسجيل 870 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 192 ألفا و158 حالة إصابة. في الوقت نفسه، سجلت البلاد حالتين وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 2838 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "آكي برس" القيرغيزية.

وفي أرمينيا، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 563 إصابة جديدة و3 وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 348 ألفا و708 حالات والوفيات إلى 8025 حالة.

وفي نيجيريا، أشارت وزارة الصحة إلى أنه تسجيل 163 إصابة جديدة و4 وفيات، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 251 ألفا و341 حالة والوفيات إلى 3116 حالة.

وفي أفغانستان، سجلت السلطات الصحية 95 حالة إصابة جديدة وحالتي وفاة. ووصلت أحدث حصيلة لإصابات كوفيد-19 في أفغانستان حتى الآن إلى 159 ألفا و70 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 7 آلاف و386 حالة.

وفي كمبوديا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 30 إصابة جديدة وصفر وفيات؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 120 ألفا و877 حالة والوفيات إلى 3015 حالة.