ارتفاع غير متوقع في عدد مشروعات الإسكان الجديدة بأمريكا

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها بالبلاد خلال شهر ديسمبر الماضي، بأسرع وتيرة له منذ 9 أشهر، على خلاف التوقعات، وهو ما يشير إلى نجاح شركات التشييد في التغلب على أزمة نقص مواد البناء والعمالة.

وبحسب بيانات الوزارة، ارتفع عدد مشروعات الإسكان الجديدة بنسبة 4ر1% خلال الشهر الماضي ليصل إلى ما يعادل 70ر1 مليون وحدة سنويا، مقابل 68ر1 مليون وحدة سنويا خلال نوفمبر الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى وصول إجمالي عدد الوحدات السكنية في المشروعات الجديدة التي بدأ العمل فيها خلال العام الماضي ككل 6ر1 مليون وحدة بزيادة نسبتها 6ر15% عن العام السابق ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 2006.

وفي الوقت نفسه، زاد عدد تراخيص البناء في الولايات المتحدة الشهر الماضي بنسبة 1ر9% إلى ما يعادل 87ر1 مليون وحدة سنويا، وهو أعلى مستوى له منذ يناير من العام الماضي. وارتفع إجمالي عدد التراخيص خلال العام الماضي ككل بنسبة 2ر17% مقارنة بالعام السابق.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع أسعار المساكن في الولايات المتحدة العام الماضي نتيجة تنافس المشترين المحتملين على العدد المحدود المعروض من الوحدات السكنية. وتتسابق شركات البناء على توفير المزيد من المعروض في الأسواق، لكن صعوبات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع ونقص العمالة المدربة مما أدى إلى زيادة وقت تنفيذ المشروعات.