جينتنج لبناء السفن تقدم طلبا لتصفية نفسها

قدمت شركة جينتنج التي تتخذ من هونج كونج مقرا لها، وتمتلك حوضين لبناء السفن في ألمانيا طلبا لتصفية نفسها.

وقالت الشركة إنها قدمت طلب التصفية إلى إحدى المحاكم في جزيرة برمودا المسجلة فيها.

وقدمت جينتنج عدة مقترحات بشأن المصفيين المحتملين والذين سيتولون العمل على إعادة هيكلة الشركة والتفاوض مع دائنيها. ومن المقرر عقد جلسة استماع لنظر الطلب في المحكمة غدا الخميس

وبحسب الطلب فإن قرار التصفية جاء بعد بذل كل الجهود الممكنة للتفاوض مع الدائنين والمساهمين.

وقد تم تعليق التعامل على سهم الشركة في بورصة هونج كونج للأوراق المالية منذ أمس بعد إعلان الشركة اعتزامها تقديم طلب تصفية أولية.

يذكر أن جينتنج تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا المستجد التي أثرت على نموذج عملها وعلى نشاط تشغيل سفن الركاب في أغلب أنحاء العالم. وازداد الموقف سوءا بالنسبة لها في الأسابيع الأخيرة عندما قررت ولاية ميكلينبورج-فوربوميرن التراجع عن منحها قرض سبق أن وافقت عليه بقيمة78 مليون يورو (89 مليون دولار).