أمريكا تهدد موسكو بفرض عقوبات حال غزو أوكرانيا

جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التهديد لموسكو بـ "عواقب ضخمة" حال شن الجانب الروسي المزيد من العداون ضد أوكرانيا.

وقال بلينكن في كييف، عقب اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ووزير الخارجية ديمترو كوليبا آمل ألا تفعل... سنتصرف بقوة وبشكل منسق لفرض هذه العواقب على روسيا." وأضاف أن العقوبات تنقسم إلى اقتصادية وقيود على التصدير.

كما تعهد بلينكن لأوكرانيا بمزيد من الدعم حال غزت روسيا البلاد، وأوضح أنه سيتم توفير "مواد جديدة"، وتابع: "قدمنا لأوكرانيا دعما أمنيا العام الماضي يفوق أي مرحلة منذ 2014".

وأضاف: "نواصل تعزيز قدرة أوكرانيا للدفاع عن نفسها وتوضيح التكلفة التي ستفرضها الولايات المتحدة وأوروبا على موسكو إذا ما رفضت الطريق الدبلوماسي الذي أعددناه".