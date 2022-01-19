 مستشارون بوزارة العدل السودانية يعلنون العصيان ويطالبون بتسليم السلطة للمدنيين - بوابة الشروق
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مستشارون بوزارة العدل السودانية يعلنون العصيان ويطالبون بتسليم السلطة للمدنيين

د ب أ
نشر في: الأربعاء 19 يناير 2022 - 12:12 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 يناير 2022 - 12:12 م

طالب مستشارون بوزارة العدل السودانية برفع حالة الطوارئ المعلنة في البلاد وتسليم السلطة للمدنيين.

وشدد المستشارون، في مذكرة نشرها موقع صحيفة "الانتباهة" السودانية الإلكتروني، اليوم الأربعاء، على "ضرورة وقف الانتهاكات ضد المتظاهرين السلميين والكشف عن مرتكبي الانتهاكات".

وأعلن المستشارون الدخول في العصيان المدني الشامل إلى حين تنفيذ المطالب.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أصدر أمس الثلاثاء، قراراً بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث التي وقعت خلال تظاهرات أول أمس الاثنين.

ونص القرار على أن تكون عضوية اللجنة من الأجهزة النظامية والنيابة العامة، وحدد للجنة ٧٢ ساعة لرفع ما اتخذ من إجراءات.

وكانت الشرطة السودانية أعلنت سقوط سبعة قتلى وإصابة 50 شرطيا و22 مواطنا فى مظاهرات خرجت أول أمس ضمن جدول زمنى للاحتجاجات وضعته لجان معارضة للمطالبة بحكم مدنى.

ويشهد السودان احتجاجات متكررة وحالة من الاحتقان منذ التوترات التي شهدتها البلاد في أكتوبر الماضي، عندما أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية.


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