وزير الخارجية الأوكراني: الدبلوماسية هي الحل الوحيد للصراع المسلح في شرق البلاد

قال وزير الخارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا، إن الدبلوماسية هي الحل الوحيد للصراع المسلح القائم في شرق البلاد، مشددًا على أن هذا الصراع لن تتم تسويته إلا بمغادرة آخر جندي روسي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كوليبا في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكين، عقب اجتماعهما في كييف اليوم الأربعاء، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وقال كوليبا إنه بحث مع بلينكن صيغة نورماندي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تدعم جهود أوكرانيا وفرنسا وألمانيا في إطار صيغة نورماندي من أجل استعادة عملها على مستوى القادة، مضيفا أن المحادثات ركزت أيضًا على عمل مجموعة الاتصال الثلاثية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني: "كل الجهود تهدف حاليًا إلى جعل روسيا تلتزم بالتسوية الدبلوماسية للنزاعات. لا يوجد سوى حل واحد لهذا الصراع، الحل الدبلوماسي".

وتابع: "إذا كانت روسيا تسعى حقًا إلى تسوية سياسية، فيجب عليها مواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ودول صيغة نورماندي لحل هذا الصراع".

وأكد كوليبا أن الصراع المسلح في شرق أوكرانيا لن تتم تسويته إلا عندما يغادر آخر جندي روسي "المناطق المحتلة" دونيتسك ولوهانسك وجمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول.

وأعرب وزير الخارجية الأوكراني عن شكره لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولأنتوني بلينكين شخصيًا على الدعم العسكري المقدم لأوكرانيا لتعزيز قدراتها الدفاعية.

كان بلينكين قد التقى بالرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في كييف التي وصل إليها اليوم "لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".